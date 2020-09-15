Бухгалтер по зарплате плюс кадры. Сколько денег ему платить?

Сколько стоит труд бухгалтера по зарплате, если на нем еще и кадры? Но там несколько компаний и разные ситуации.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Как думаете, коллеги, сколько сейчас может стоить бухгалтер по расчету ЗП плюс кадры. 3 юрлица, в сумме около 80 человек. есть окладники, есть повременщики, премии и т.д. В общем, полный комплект. Москва. Белое оформление».

Один из комментариев ну очень развернутый:

«Если вы хотите заполучить толкового специалиста, который не просто кнопку сформировать нажмёт в 1С, а грамотно и без ошибок будет работать, то от 80 и выше. И это скромно. Не забываем, что отчеты сдаются в ИФНС, ПФР, ФСС, в Росстате, в военкомат и т.д. Отчеты не только нужно сформировать, но и отправить и отследить все протоколы, а у вас 3 юрлица — все умножаем. По приему и увольнению практически в режиме онлайн, в связи с вводом ЭТК добавилось серьезно работы до конца октября нужно успеть всех уведомить под подпись и сдать СЗВ-ТД по каждому. Отпуска, а работники ходят не раз в год, больничные, декрет, возмещение из фсс, если недостаточно средств на выплаты. Если есть иностранцы то приём, увольнение подача сумасшедших форм в мвд, контроль за оплатой патентов, подача и возмещение Ндфл и ещё много много всего . Если все это делать толково и по-человечески. Не забываем ведение зарплатного проекта, штатное расписание, трудовые договора не под копирку, а они бывают и по основному месту работы и дистанционные и срочные и..., ответы на требования налоговиков или у вас их нет? выдача справок сотрудникам по запросам, копий документов, ведение Т-2, проверка табелей, аванс, зарплата, соблюдение всех сроков выплат, аудит, кстати, чуть не забыла, что коронавирус добавил работы, не донести... продолжать можно не останавливаясь. Так вот, грамотный специалист поможет вам, кроме всего, сэкономить финансы при том же увольнении, сокращении сотрудников посоветовав варианты и грамотно все оформив. Продолжать дальше не вижу смысла, песня без конца. Про все распечатать, подписать у всех, подшить, — неловко и писать. Зарплата и кадры, вернее их подчинение одному специалисту самое грамотное решение. Осталось найти достойного и главное не продешевить, дорого это нынче на этом участке».

А кто-то считает так:

«60 и можно найти профессионала. А можно за 30-45 отдать на аутсорс».

На это отвечают:

«Аутсорсинга, который будет делать все как для себя ещё поискать надо. Обычно принцип: дали документ — работаем, не дали — ну что ж... зона ответственности заказчика, мы тут ни при чем. По логике какие претензии?».

Вот еще вариант:

«3а 60 тыс. Если больше народу и с обособками, то 70».

А кто-то вообще пишет «не меньше 100». Коллеги, а вы как думаете, сколько?