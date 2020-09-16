На «Клерке» теперь есть производственный календарь-шестидневка на 2021 год

Когда в своей квартире любят- их личное дело, и их личная во...
Сентябрь уж наступил.... Размер фнб на 01.04.2020 - 165,38 м...
снова очередной точечный бред. единственное, что я поняла - ...
Сентябрь уж наступил.... Как там с ощущениями? Что с звр? Фн...
да реально задрал этот пенсионник со своими сэзэвээмами, хуж...
Жаль. А все, собственно, как обычно - вы не понимаете, что т...
Поскольку я нигде не указывала конкретно на стариков, а вы м...
Вы хоть сами бы почитали, то на что цитату приводите. Ведь в...
Наверное, потому что люди любят собак? И им комфортно с ним...
А первоначально производили впечатление достойного и умного ...
Я не передергиваю. Просто вы, делая подобные предложения (хо...
Во-первых, я нигде не писала, что "начинать надо со ста...
Я бы написала, кто он и что он - но теперь это подсудное дел...
ухты, мы с Настей думали мы одни такие на всем белом свете, ...
А почему бы Пескову не назвать и всех других граждан России,...
Какую среднюю зарплату налоговики имеют ввиду - среднюю ариф...
У меня в микрорайоне бездомных собак не видно, возможно они ...
объемы работ одинаковы во всех регионах, а в столице оплата ...
Я никак не могу понять - почему, устанавливая почасовой МРОТ...
Не.... ну мне тоже абидно, однако..... Почему это ВУЗ может ...
А вот это настораживает... местные власти(например у нас) не...
https://sozd.duma.gov.ru/bill/973160-7 площадь торгового з...
В Инстаграм такого желания Навальный не высказывал.
А у меня пенсия 8752. Средняя температура по больнице.
Преимущественно от импортных ботов.
Я рада, что Навальный выздоравливает. Критика нужна любой вл...
Добил-таки. Вчера сами позвонили:-Что это Вы нам каждые 5 ми...
А в коттедже чем плохо ? Если очень большая территория , вол...
Меня всегда удивляют люди .1. Они почему-то уверены, что гад...
Да, цирк с конями, он и до этого вызывал улыбку, а после...,...
😁😁😁 ааа орнул от души, пишите 3ю часть обязательно 😄😄&#x...
Это далеко не всегда так. Как бы вам этого не хотелось. Глав...
Граждане России должны гордиться заботой Правительства!12130...
Отличная идея!Лайк-дизлайк --- во всех значимых ресурсах (с...