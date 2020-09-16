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На «Клерке» теперь есть производственный календарь-шестидневка на 2021 год

На прошлой неделе был опубликован проект постановления Правительства, которое утвердит перенос выходных в 2021 году. Это дало возможность составить производственные календари.

Мы подготовили для вас календарь при пятидневной рабочей неделе и при шестидневной рабочей неделе.

Календари за текущий и прошлые годы также можно найти у нас на сайте. В том числе и при шестидневной рабочей неделе.

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