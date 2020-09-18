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Срок владения квартирой в новостройке для целей ее продажи будут считать по-новому. Это более выгодно людям

В НК пропишут особенности освобождения от НДФЛ доходов от продажи объектов недвижимого имущества, приобретенных по договорам, связанным с долевым строительством.

В Госдуму внесен правительственный законопроект № 1022670-7.

В случае продажи жилья, приобретенного по ДДУ (по договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством), минимальный предельный срок владения таким жилым помещением будет исчисляться с даты полной оплаты стоимости такого жилого помещения.

Напомним, сейчас этот срок исчисляется с даты оформления жилья в собственность. Когда речь идет о ДДУ временной разбег между оплатой и оформлением в собственность может быть довольно большой.

Таким образом власти упростить процедуру продажи квартиры, купленной по договору долевого участия.

 

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