Кудрин считает оптимистичным прогноз Минэкономразвития

Глава СП Кудрин считает прогноз Минэкономразвития о росте ВВП выше 3% в год оптимистичным.
Об этом он пишет в колонке для «РБК».
«Еще июньские прогнозы МВФ и Института экономической политики имени Гайдара предполагали сокращение ВВП России по итогам 2020 года на 6,5–7%. Сейчас прогноз значительно оптимистичнее: Минэкономики оценивает возможное падение в 3,9%. Оценки Счетной палаты находятся в диапазоне 4–5%. А вот со следующего года и далее на трехлетку Минэкономики ожидает темпы роста выше 3% ежегодно, что выглядит очень оптимистично. Если в 2021 году будет работать эффект отскока, то оснований для такого же прогноза на 2022–2023 годы мы пока не видим»,— написал чиновник.
На «Клерке» ранее писали о прогнозе социально-экономического развития России от МЭР.
Ведомство тогда улучшило прогноз по падению ВВП с 5% до 3,9%.