Субсидии на профилактику коронавируса облагаются налогом на прибыль

Субсидии, которые получают субъекты МСП и социально ориентированные НКО на профилактику коронавируса по постановлению правительства № 976 от 02.07.2020 г. облагаются налогом на прибыль.

Об этом пишет Минфин в письме от 02.09.2020 № 03-03-06/1/76953.

В список необлагаемых налогом доходов в пункте 1 статьи 251 НК РФ был внесен подпункт 60, согласно которому при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются доходы в виде субсидий, полученных из федерального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции. Но, исходя из формулировки в этом подпункте, под него попадают только субсидии, которые получали по постановлению № 576 от 24.04.2020 г.

То, что эти субсидии попадают под налог следует учитывать и тем, кто применяет УСН, ведь список необлагаемых доходов для упрощенки тот же, что и для плательщиков налога на прибыль.

С учетом того, что субсидии даются на расходы по профилактике, при расчете налоговой базы можно будет учесть эти затраты.