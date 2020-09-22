Новостройки подорожают к концу года на 15%. Вторичка — на 7%

Новостройки продолжают дорожать. С начала года рост цен составил 8%, а к концу года он будет 12-15%. Вторичное жилье может подорожать на 7%.

Такой прогноз дают участники строительного рынка, пишут «Известия».

Рост цен продолжается уже в течение двух лет, после перехода на новые правила проектного финансирования и использования специальных эскроу-счетов. Это банковские счета, с которых застройщик может снять деньги, которые дольщик заплатил за квартиру, толдько после передачи дольщику этой самой квартиры.

Проблема тут в том, что застройщикам приходится для строительства либо кредитоваться, либо привлекать собственные средства, которых у него может и не быть. Чтобы не оставаться в убытке, издержки по кредиту закладываются в стоимость жилья.

«Мы ожидаем дальнейшего роста цен — до 12% по итогам года. В числе причин — высокий спрос из-за программы льготной ипотеки под 6,5% и выход на рынок инвесторов — граждан, которые решили снять накопления с депозитов и вложить в квадратные метры», — спрогнозировал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

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Рассказал он и о ценах на 1 кв. м. в сравнении по регионам и периодам:

«В Москве средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья сейчас составляет 216,5 тыс. рублей. Это на 1,1% больше, чем месяц назад, и на 5,3% — чем в аналогичный период прошлого года. В Санкт-Петербурге цена „квадрата“ достигла 126,8 тыс. рублей. Это на 0,7% больше, чем в августе, и на 3,8% — по сравнению с прошлым годом. Правда, в других городах-миллионниках средняя стоимость 1 кв. м составляет 65,1 тыс. рублей, что на 1,4% меньше, чем в прошлом месяце, и на 2,7%, чем в 2019-м», — рассказал Алексей Попов.