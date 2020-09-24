Для освобождения от НДФЛ срок владения единственным жильем снижен с 5 до 3 лет

С 1 января 2020 года расширен перечень применения минимального трехлетнего срока для освобождения от уплаты НДФЛ при продаже жилья.

Теперь при продаже собственником единственного жилого помещения минимальный предельный срок владения сокращается с пяти до трех лет.

При этом на момент перехода права собственности на проданное жилое помещение (или долю в нем) физлицо не должно владеть другим жилым помещением. Кроме того, нужно учитывать не только недвижимость самого продавца, но и объекты, находящиеся в совместной собственности супругов.

Например, если в собственности одна квартира, которая приобретена в 2016 году, то при продаже ее в 2020 году налогоплательщик освобождается от представления декларации и уплаты НДФЛ.

В данном правиле есть одно исключение. Если второе жилье было куплено продавцом или его женой (мужем) в течение 90 дней до даты регистрации перехода права собственности на реализованный объект, то такое жилье не учитывается.

Другими словами, даже при наличии подобной недвижимости (приобретенной не более чем за 90 дней до дня перехода права собственности на проданный объект к покупателю) минимальный предельный срок владения проданным объектом составит 3 года.

Нововведения касаются не только квартир, но и земельных участков с жилыми домами и хозяйственными постройками.