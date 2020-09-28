Борис Титов предложил изменения для УСН, ПСН, ОСНО и НПД

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил премьер-министру Михаилу Мишустину внести изменения в параметры нескольких режимов налогообложения.

Это, в частности, поможет малому и среднему бизнесу легче пережить отмену ЕНВД.

УСН

Поднять порог допустимой выручки до 300 млн. руб., порог остаточной стоимости основных средств до 300 млн. руб., допустимое количество работников до 150 чел.

Поднять для индивидуальных предпринимателей порог взимания дополнительного пенсионного взноса за себя в размере 1 % от выручки — с 300 тыс. руб. до 600 тыс. руб.

Не менее 50 % поступлений от УСН зачислять в местные бюджеты;

Для субъектов предпринимательства, переходящих с ЕНВД на УСН, установить переходный период на три года с льготными ставками 3 % (налоговая база «доходы») и 7,5 % (налоговая база «доходы минус расходы»).

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В случае несвоевременного уведомления налогового органа о переходе с ЕНВД на иные режимы налогообложения установить автоматический перевод бывших плательщиков ЕНВД на режим УСН по базе «доходы».

ПСН

Увеличить максимально возможную среднюю численность наемных работников с 15 до 30 человек.

Предоставить органам местного самоуправления право участвовать в определении параметров применения ПСН (размер потенциально возможного дохода или налоговая ставка).

Ввести семейные или коллективные патенты (в случаях, когда несколько человек занимаются одним видом бизнеса — с возможностью передачи прав и обязательств, в том числе по наследству).

ОСНО

Для субъектов предпринимательства, переходящих с ЕНВД на ОСНО, установить переходный период на три года с льготной ставкой по налогу на прибыль в размере 10 %.