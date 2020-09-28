Какая программа позволит избавиться от первички? И возможно ли это вообще?

Какую программу выбрать для автоматизации учета и избавления от первички? И есть ли вообще таковые? Или стоит вернуться к журналам-ордерам и главкниге (шутка)?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Автоматизация учёта. Какими системами пользуетесь? 1С, это понятно. Может еще что появилось интересного? Задача: по-максимуму перестать быть оператором, а стать бухгалтером. Мы работаем в БитФинанс. Хотим избавиться от первички».

Вот что предлагают в комментариях:

«Счеты и журналы-ордера».

А кто-то добавляет:

«Ага, еще главная книга».

На это отвечают:

«До главной книги еще дожить надо. Там пока шахматку с оборотками сведешь:-)».

И еще:

«Забыли еще про такой агрегат как арифмометр:-). Я ТАКОЕ ВИДЕЛА, но он просто стоял на шкафу в цехе:-)».

Кто-то решила, что лучше столбиком посчитает.

А кто-то говорит про 1С:

«А кто сказал, что 1С позволяет быть оператором?)... За ней глаз да глаз... Здесь без знаний и разума никак».

Вот уже по делу:

«Хотите стать бухгалтером?:-) Начните использовать TALLY. Использовать программу учёта, хоть 1С, хоть Эксель, хоть любую другую, это совсем не значит перестать быть бухгалтером и стать оператором. Программа помогает сократить трудо-, и времязатраты. Вы можете и не знать наизусть номера счетов, но проводки и их сакральный балансовый смысл вам всё равно нужно понимать. PS: как бы кто не относился к 1С, но это лучшая программа, как типовая, так и для написания своего продукта, не побоюсь сказать, в мире. Это пластилин, из которого можно слепить конфетку».

Еще советуют Инфопредприятие. А также:

«От первички избавились на СБИСе, просто и удобно».

А вот еще пишут:

«Кто-нибудь рисует ещё самолетики?».

На это отвечают:

«Студентам в универе да, рисовал:-) а на практике очень редко. если что-то мудреное делаешь, тогда да».

Или:

«Конечно. Это самый правильный разбор спорных моментов».

А еще:

«Я, когда разбираю нестандартные спорные ситуации и мне не стыдно:-)».

А подытожим вот этим:

«Программирование не успевает за взбесившимся принтером, который издаёт новые законы и требует отчетность за каждую запятую».