Госдуме рекомендуют принять поправки, освобождающие архивы от использования ККТ

Законопроект о поправках, позволяющих государственным и муниципальным архивам, рекомендован к принятию в первом чтении комитетом Госдумы по бюджету и налогам.

«Необходимость приобретения контрольно-кассового оборудования, соответствующего программного обеспечения, обслуживание и обязанность его применения приведет к обременению государственных и муниципальных архивов, без того функционирующих в условиях недостаточного уровня финансирования», — говорится в пояснительной записке.

«Законопроектом предлагается освободить государственные и муниципальные архивы от обязанности применять контрольно-кассовую технику при оказании платных услуг населению, связанных с архивным делом, перечень которых утверждается правительством РФ. Законопроект направлен на минимизацию стоимости социально значимых услуг, оказываемых государственными и муниципальными архивами, и учитывает особенности осуществления деятельности таких архивов, которая не предполагает извлечение прибыли», — указывают авторы документа.

Правительство этот проект закона также одобрило.

Законопроект № 905542-7.