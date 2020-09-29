Молодые самозанятые в 2021 году получат право на налоговый вычет в 12 130 рублей

Молодые люди до 18 лет, которые впервые зарегистрируются в качестве самозанятых после 1 января 2021 года, могут получить право на дополнительный налоговый вычет (12 130 руб.).

Такую инициативу рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

В результате общая сумма льготы с учётом стандартного вычета в 10 тыс. рублей составит для них 22 130 рублей. Эти деньги можно будет тратить на уплату будущих налогов.

Напомним, в общем случае действие антикризисного налогового капитала в размере 12 130 руб. заканчивается в этом году. Весь неиспользованный самозанятым остаток сгорает.

Таким образом для несовершеннолетних самозанятых пропишут иные правила использования налогового вычета.

Законопроект подготовлен Минфином по поручению Президента Владимира Путина.

В кабмине напомнили, что с 1 июля 2020 география применения режима для самозанятых расширилась. Вводить режим могут все регионы страны. Кроме того, минимальный возраст граждан, которые могут пользоваться таким режимом, был снижен с 18 до 16 лет.