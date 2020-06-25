У самозанятых теперь два бонуса: старый и новый. Примеры расчета НПД с учетом общего вычета

Одной из мер поддержки самозанятых стало предоставление им налогового капитала, который уменьшает налог. Теперь у самозанятых два вычета:

налоговый вычет в размере 10 000 руб.;

налоговый капитал в размере 12 130 руб.

Кроме того, прежние правила применения старого 10-тысячного бонуса временно поменялись до конца 2020 года.

Давайте разберемся, как теперь считается налог на профессиональный доход с учетом этих двух вычетов.

Два бонуса

Налоговый капитал (новый вычет) уменьшает сумму начисленного налога на профессиональный доход, а также задолженность и пени по нему, которые уже возникли у самозанятых.

Вычет начисляется как уже зарегистрированным самозанятым, так и тем, кто будет регистрироваться в течение 2020 года.

Он выплачивается автоматически и полностью уменьшает сумму подлежащего уплате налога. Налоговики раз в месяц начисляют НПД и сразу самостоятельно уменьшат его на остаток налогового вычета.

Старый налоговый вычет, который ранее лишь частично уменьшал налог, с июля 2020 будет приплюсован к новому вычету и этот общий суммированный вычет без ограничений (то есть полностью) будет уменьшать налог, начисленный с 1 июля по 31 декабря 2020 года.

А что после 31.12.2020? Если вы не успели воспользоваться новым вычетом, он сгорает. А вот остатки старого вычета можно спокойно использовать и в 2021 году, но уже по старым правилам. То есть он будет уменьшать ставку налога на 1 % в отношении доходов, полученных от физлиц, и на 2 % - в отношении доходов, полученных от юрлиц и ИП.

Пример №1

Самозанятый имеет задолженность по НПД в сумме 1 500 рублей и 50 руб. – пени.

Остаток налогового вычета на 1 июня – 8 000 руб.

До конца года он получит доход от физлиц в размере 300 000 руб.

Посчитаем сумму налога до конца 2020 года и остаток вычета.

Пример №2

Самозанятый зарегистрировался в июне и старый налоговый вычет пока не использовал.

До конца года он получит доход от юрлица в размере 300 000 руб.

Посчитаем сумму налога до конца 2020 года и остаток вычета.

Пример №3

Самозанятый старый налоговый вычет использовал полностью. Задолженности по НПД не имеет.

До конца года он получит доход от физлица в размере 100 000 руб.

Посчитаем сумму налога до конца 2020 года и остаток вычета.

Пример №4

Самозанятый старый налоговый вычет использовал полностью. Задолженности по НПД не имеет.

До конца года он получит доход от юрлица в размере 500 000 руб.

Посчитаем сумму налога до конца 2020 года и остаток вычета.

Пример №5

Самозанятый старый налоговый вычет не использовал. Задолженности по НПД не имеет.

До конца года он получит доход от физлица в размере 50 000 руб.

Посчитаем сумму налога до конца 2020 года и остаток вычета.

Добавлю, как недавно заявил глава ФНС Даниил Егоров на совещании с Президентом, 1 июня все 730 тысяч зарегистрированных самозанятых получили дополнительный налоговый бонус в размере одного МРОТ на уплату налога в 2020 году.

Еще раз подчеркну, что те, кто будет зарегистрирован в качестве плательщика НПД позже (в течение 2020 года), также получат общий бонус в размере 22 130 руб.

Этой суммы хватит, чтобы полностью перекрыть налог с полученных от юрлиц 368,8 тыс. рублей или с 553,2 тыс. рублей дохода от физлиц.

То есть если вы зарегистрируетесь в июле, августе и т.д., получите, например, 300 тыс. от юрлиц, то налог платить вам не придется вовсе. Государство вам его простит.