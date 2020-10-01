Формулировка ответа на незаконное требование налоговиков по п. 3 ст. 88 НК

Наш читатель поделился обширной формулировкой ответа на незаконное требование налоговиков по пункту 3 статьи 88 НК. Причем, ситуация подтверждена судебной практикой в пользу налогоплательщика.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера», подписчик Вячеслав Василевский.

«Неправомерное требование о предоставлении пояснений, в котором помимо пояснений налоговый орган требует у налогоплательщика документы».

Ответ приводят текстом, чтоб удобнее было копировать.

«В ответ на требование №__ о предоставлении пояснений от 22.09.2020г., сообщаем, что (пояснения).

Относительно предоставления истребуемых налоговым органом документов, послуживших основанием предоставления уточненной налоговой декларации на уменьшение налоговых обязательств по предоставлению налоговой декларации по НДС, сообщаем следующее.

П.п. 10,11 п.1 ст. 21 НК РФ предусмотрено, что налогоплательщики имеют право:

требовать от должностных лиц налоговых органов и иных уполномоченных органов соблюдения законодательства о налогах и сборах при совершении ими действий в отношении налогоплательщиков;

не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов, иных уполномоченных органов и их должностных лиц, не соответствующие настоящему Кодексу или иным федеральным законам.

Из буквального толкования вышеуказанных норм следует, что право налогового органа на истребование (на получение) от налогоплательщика документов (информации, объяснений и т.п.), которому корреспондирует обязанность налогоплательщика совершить соответствующие действия и предоставить документы (информацию, объяснения и т.п.), может быть реализовано только строго по тем основаниям, в том порядке и в тех пределах, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

П. 3 ст. 88 НК РФ, указанный налоговым органом в качестве основания истребования документов, не содержит нормы, указывающей на обязанность налогоплательщика предоставлять по требованию о предоставлении пояснений какие-либо документы.

Согласно п.4 ст.88 НК РФ, налогоплательщик, представляющий в налоговый орган пояснения относительно выявленных ошибок, противоречий, то есть выполняющий свою обязанность, корреспондирующую праву налогового органа, закрепленному в абз. 1 п.3 ст. 88 НК РФ, истребовать только пояснения, дополнительно, по своему желанию, имеет право представить в налоговый орган выписки из регистров налогового и (или) бухгалтерского учета и (или) иные документы, подтверждающие достоверность данных, внесенных в налоговую декларацию (расчет), однако обязанность предоставлять какие-либо документы по требованию о предоставлении пояснений на налогоплательщика не возлагается.

Данная правовая позиция нашла свое отражение в деле №А36-2872/2020».

Вот что пишут в комментариях:

«В требовании предоставить все по операциям, послужившим основанием для уточнения. Это хоть объяснимо. У нас же такие формулировки: ОСВ по всем счетам, карточки по всем счетам, все договора, все платежки, все акты сверок и с покупателями и с поставщиками за период. А перечень организаций из книги продаж и книги покупок. Такой же запрос по встречке по контрагентам».

Еще пишут:

«Всё верно. По ст. 88.3 в лес их. Но они могут прислать по ст. 90 уже. Это те, которые поумнее и понаглее».

И еще:

«Хороший ответ, по-крайней мере позволяет получить больше времени для сбора документов, перед тем, как пришлют по ст. 93».