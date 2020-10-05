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Продлили мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов будет продлен до 7 января 2021 года включительно. 

Принято соответствующее Постановление Правительства №1587 от 01.10.2020.

Решение касается компаний и ИП из пострадавших отраслей.

Напомним, срок прежнего моратория, действовавшего в течение 6 месяцев, истекает 6 октября.

В период действия моратория организациям и ИП будет доступна судебная рассрочка, которую можно получить по решению арбитражного суда. Она предусматривает изменение сроков уплаты просроченных обязательств, а также прекращение исполнительного производства по имущественным взысканиям.

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