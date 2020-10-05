В ФНС рассказали о расчете имущественных налогов для граждан за 2019 год

В течение октября налоговые органы завершат рассылку налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами имущественных налогов и НДФЛ (по отдельным видам доходов) за 2019 год.

Начальник Управления налогообложения имущества ФНС Алексей Лащёнов прокомментировал основные изменения, учтенные в налоговых уведомлениях, по сравнению с прошлым годом.

По налогу на имущество физических лиц: число субъектов РФ, где налоговая база определяется по кадастровой стоимости, увеличилось до 74. Добавилось еще четыре региона: Республики Дагестан и Северная Осетия-Алания, Красноярский край, Смоленская область.

Для 25 регионов, применяющих кадастровую стоимость в качестве налоговой базы первые три налоговых периода (начиная с 2017 года), изменилось значение понижающего коэффициента (К) в формуле расчета налога:

в четырех регионах первого года применения К = 0,2;

в семи субъектах РФ второго года применения (в том числе в Калужской, Ростовской, Саратовской областях и Пермском крае) К = 0,4 (в 2019 году был 0,2);

в 14 субъектах РФ третьего года применения кадастровой стоимости (в том числе Республике Саха (Якутия), Краснодарском, Хабаровском краях и Оренбургской области) К = 0,6 (в 2019 году был 0,4).

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В 63 субъектах РФ, начиная с третьего и для последующих периодов применения кадастровой стоимости (включая Республики Татарстан, Башкортостан, Московскую область, Москву, Санкт-Петербург), налог исчислен с коэффициентом 10 % ограничения роста по сравнению с 2019 годом. Исключение - объекты торгово-офисного назначения, указанные в абз. 3 п. 8.1 ст. 408 НК РФ.

В девяти регионах (включая Приморский край, Волгоградскую, Иркутскую, Свердловскую области), которые с 2019 года не перешли на расчет налога по кадастровой стоимости, к налоговой базе – инвентаризационной стоимости по состоянию на 2013 год – применен коэффициент-дефлятор 1,518 (в 2019 году был 1,481).

По земельному налогу, как и по налогу на имущество физлиц, в 2019 года были впервые применены федеральные льготы для лиц предпенсионного возраста. Это граждане, соответствующие условиям назначения пенсии, установленным законодательством РФ, действующим на 31.12.2018. Для них с налогового периода 2019 года налоговая база уменьшена на кадастровую стоимость 600 кв. м по одному земельному участку. Также в их отношении действует освобождение от налога за одно жилое помещение, один гараж или машино-место, одну хозпостройку площадью не более 50 кв. м.