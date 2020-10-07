Налоговики выясняют, почему предприятие снизило зарплаты. Что сделать, чтобы отстали?

Налоговики вызывают на ковер, поскольку увидели снижение зарплаты. Отрасль не пострадавшая, никакой помощи не получала. Как им объяснить, что пострадали все?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Не знаю что ответить ИФНС культурные слова кончились. Пришло уведомление о вызове, они установили снижение зарплаты по 6-НДФЛ во 2 квартале, по сравнению с 1 кварталом 2020. Отрасль у нас не пострадавшая, льгот и компенсаций никаких, и выживали мы как могли. Может у кого есть готовый ответ, так чтоб послать подальше и на подольше».

В комментариях делятся подобными случаями:

«Тоже пришло приглашение в ИФНС на разъяснения по зарплате. 14-я ИФНС. Говорят — мало платим... Вот думаем, как корректно ответить».

У кого-то такие походы в инспекцию стали регулярными, как на работу:

«О, да, я по одной компании регулярно посещаю 14-ю ИФНС по вопросу „маленькой“ ЗП, еще и к одному и тому же инспектору. Причем я его помню (такое не забывается), а он меня нет 🙂 В этот раз приехала, всё рассказала, показала что резервов в компании нет на повышение ЗП, а в убыток работать — это уже другая комиссия. Через 2 дня прилетает „привет“ — уведомление о вызове в этот же кабинет и к тому же „любимому“ инспектору. Расхождения доходов в 6-НДФЛ и РСВ за полугодие якобы. Открываю отчёты и начинаю хохотать: в РСВ два тарифа, если доходы по этим тарифам сложить = доходу в НДФЛ. Калькулятор подарить им что ли 😄».

Что советуют отвечать на подобные письма:

«Обычно отвечаю так как есть: в соответствии с постановлениями партии и правительства штат нашего предприятия самоизолировался. Соответственно, что предприятие не работало, соответственно не было выручки. Государство наш бизнес не поддерживало. Будем весьма вам признательны, если порекомендуете из каких источников брать деньги на выплату зарплаты, если нет выручки и нет никаких денег. В стране глубокий экономический кризис, и мы думали, что вы в курсе».

Некоторые еще расчет делают:

«Я делала расчёт, что ЗП выше МРОТ и ссылалась на данные Росстата по средним зарплатам, средник конечно же выше, но по-моему никто это не сверяет. Главное — получить ответ налоговикам».

А вообще, так и хочется сказать всем проверяющим — не можете бизнесу помочь, так хоть не мешайте.