Бухгалтеры спрашивают, где брать номера транспортных карт для отчета по сотрудникам на удаленке

Мэрия Москвы указала работодателям сообщать номера социальных карт, карт «тройка» и прочих проездных своих сотрудников, отправленных на удаленку. А где им все это брать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Указ Мэра! Ни одно слова культурного. Где брать данные по социальным картам, тройкам, стрелкам и проездным? Люди не обязаны это сообщать работодателю. И ещё каждый понедельник повторять отчёт и грозит приостановлением деятельности и штрафами. Коллеги из МСК, чего делать думаете?».

Вот что в комментариях пишут:

«Вы у сотрудников сначала данные получите по проездному. Ха — имеет право вас послать. Все его обязанности в ТК прописаны».

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Успокаивают, что невозможно нести ответственность за данные, которых нет:

«Вы не можете нести ответственность за непредоставление информации, которой у вас нет и которую получить вы не можете».

Вообще, в комментариях началась бурная дискуссия. Кто-то считает, что это нормально, взять и предоставить персональные данные работников. Но большинство все-таки ожидаемо против.

Еще советуют просто указать, что нет таких сведений:

«В табличке пишите „сведения отсутствуют“. И отправляйте. Зачем на это тратить свои эмоции...».

Кто-то пишет, что укажет, мол, нет ничего у сотрудников:

«У меня пешком все будут ходить:-). Нет ничего у сотрудников и иметь не обязаны. В том числе телефон».

Еще совет выдать карты сотрудникам:

«Купите тройки сами своим сотрудникам. И раздайте им. А их собственные тройки пусть у них останутся».

Не самый плохой совет, кстати.