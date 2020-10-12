Если в офисе два сотрудника, и оба нужны — одного на удаленку. Так сказали на горячей линии

Бухгалтеру на горячей линии сказали, что из двух сотрудников одного нужно отправить на удаленку. Даже если они оба очень нужны в офисе.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Звоню сейчас на горячую линию по вопросу удаленки, снимает девушка трубку. Объясняю ей: есть ООО, торговля, 2 человека, один директор, второй менеджер. Отправить на удаленку нельзя, ибо фирма занимается торговлей, и эти два человека и заказы принимают и упаковывают и развозят. Если отправить одного — все встанет, и фирма разорится. Ответ просто убил: мы понимаем, но указ есть указ, отправляйте одного на удаленку».

Вот что пишут в комментариях:

«Я так поняла из их мудреного ответа, что если помимо директора и ИП есть ещё один работник, его надо отправить на удаленку».

📌 Реклама

Кто-то еще советует взять сотрудника и отправить его:

«А если взять родственника на 0.1 ставки и отправить на удаленку?».

Еще пишут, что при двух сотрудниках отправлять не нужно:

«На телефонной консультации сказали не нужно... Это же 0,6 человек».

Вспоминается выражение про «полтора инвалида».

Кто-то так и не отправляли:

«Мы не отправляли. У нас 2 человека, директор и зам, оба друг друга заменяют. При этом зам работает на постоянке в другом юр. лице. Некого отправлять. И по факту они в офисе ни один, ни другой не появляются, работают на даче, но периодически в офисе появляются, чтобы документы забрать и с людьми встретиться. И что делать?».

Еще советуют просто номер левой тройки отправить: