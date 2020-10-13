Сколько будет стоить восстановление бухгалтерии?

Сколько стоит работа бухгалтера по восстановлению бухгалтерии? Компания одна, ООО, система налогообложения УСН доходы минус расходы.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Прошу Вашего совета, какую оплату попросить за восстановление бухгалтерии (ООО, УСН 15%) внести небольшое количество актов за 2019 г, в текущем году провести реализаций штук 100, кассу полностью сверить/ поправить, авансовые отчеты сделать (2000 шт.), поступлений и актов к ним запросить 50-80 шт. И ИП (УСН 15%) поступлений 50-70, реализаций 300 провести, и декларацию за 2019 по УСН пересдать».

Вот что в комментариях пишут:

«Тыс 60-80. Меньше 60 не стала бы заиорачиваться, т.к. там точно еще что-нибудь вылезет. Причем предоплату минимум 30 %. И отчетность не отправлять пока не заплатит все. Показать, что сделала и сказать — плати. Ну или в крайнем случае, перед сдачей отчетности еще 50%, чтобы только 20% осталось неоплачеными. Ну а базы отдать только после полной оплаты. Сейчас, к сожалению, много ушлых директоров и ИПшников...».

Кто-то считает, что сумма доложна быть побольше:

«Если только за 1 авансовый отчет брать по 100 р выходит 200.000 тысяч.😀 В обычной жизни никто и мараться не будет за эту сотню, попроси кого сделать авансовый отчет».

А кто-то расписывает, почему это будет стоить дорого:

«Восстановить, это всегда дороже, ежели просто вести... Это очень трудоемко, тратится много времени, так как нужно

разобраться;

понять что делать;

сделать красиво — т.е. спасти ситуацию...

Для всех трех пунктов нужны хорошие способности специалиста, верно? Ну к примеру: вам пальто сшили и плохо. Так вот, исправить ситуацию всегда сможет лишь тот, кто умелец в этом деле. И в нашем — тоже. А это стоит хороших денег. Недавно сама восстанавливала после аутсорсеров бухучет и налогообложение медицинской клиники. Не буду писать, что я думаю про моих „коллег“ — там просто формальные какие то операции, абсолютно бездумные. Как раз за деньги, что им платили — 8 тысяч в месяц. А восстановление года им встало в разы больше. Жадный платит дважды. Хороший спец не стоит 8 тысяч в месяц».