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Налоговики не хотят видеть убыток в декларации. И предлагают пересмотреть расходы

Комиссия в ИФНС из-за того, что компания в декларации показала убыток, и, по мнению налоговиков, занизила налогооблагаемую базу.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Вот что пришло в 1С в разделе „Рассылки“. Только не говорите, что надо было не показывать:-) Смысла в этом случае нет. Ах, чуть не забыла, они же в пояснении просят подписать и доставить в ИФНС».

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Как говорится, просто оставим это здесь.

Прекрасна формулировка: «предложено пересмотреть свои расходы, влияющие на начисление налога на прибыль и рассмотреть вопрос об уточнении налоговых обязательств».

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