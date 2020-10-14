Налоговики не хотят видеть убыток в декларации. И предлагают пересмотреть расходы

Комиссия в ИФНС из-за того, что компания в декларации показала убыток, и, по мнению налоговиков, занизила налогооблагаемую базу.
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«Вот что пришло в 1С в разделе „Рассылки“. Только не говорите, что надо было не показывать:-) Смысла в этом случае нет. Ах, чуть не забыла, они же в пояснении просят подписать и доставить в ИФНС».
Как говорится, просто оставим это здесь.
Прекрасна формулировка: «предложено пересмотреть свои расходы, влияющие на начисление налога на прибыль и рассмотреть вопрос об уточнении налоговых обязательств».
Коллеги, что думаете по этому поводу?