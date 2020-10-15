Что написать налоговикам, если те требуют пояснить убыток

Налоговики присылают требования пояснить, почему компания в убытках. А бухгалтеры делятся формулировками и перечнями, что им написать, чтобы отстали.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, а кому ещё прислали требование о предоставлении пояснений размера убытка? И что с этим делать?

P.S. То есть правильно я поняла, вот это на почту отсылаю и всё?

пояснения, подтверждающие причины образования убытка по результатам финансовохозяйственной деятельности за 6 месяцев 2020 г..

Регистры налогового учета, с расшифровкой следующих строк 2_010 „Доходы от реализации“; 2_ 020 „Внереализационные доходы“; 2_030 „Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации“; 2_040 „Внереализационные расходы“, в т. ч. 2_2_201 » расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком" декларации по налогу на прибыль за период 6 месяцев 2020 г.

аналитическую записку главного бухгалтера о правомерности включения понесенных расходов в уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль;

информация о наличии (отсутствии) у организации бизнес-плана по выходу из убыточного состояния, при наличии бизнес-плана указать основные направления и дату выхода из убыточного состояния«.

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В комментариях кто-то своей детализацией поделился:

Еще пишут, что необязательно предоставлять бизнрес-планы:

«Вы можете никаких бизнес-планов и регистров не предоставлять».

И при этом вот как советуют ответить налоговикам:

«На ваш запрос о представлении пояснений сообщаю следующее:

Налоговые регистры за вышеуказанный период перепроверены. В определении доходов пропусков и ошибок не обнаружено. Расходы в налоговом учёте соответствуют доходам. Ошибок и отражения излишних расходов не обнаружено. Убыток образовался в результате падения выручки с одновременным ростом расходов на фоне пандемии короновирусной инфекции».

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А вот к вопросу нормативного обоснования, что они требовать могут, а что не могут:

«П. 7 ст. 88 налоговая вправе истребовать пояснения только по ошибкам и несоответствиям, и не вправе истребовать доп документы если это не предусмотрено данной статьёй. По убыткам конкретно: п. 3 ст. 88 могут затребовать пояснения, обосновывающие размер убытка, но не документы или инфу о бизнес-планах».

Еще поделились, что пишут налоговикам:

«Я пишу пояснения и рашифровки расходов. Без регистров. Потом налоговики просят убрать убытки, чтобы было им красиво, я отказываюсь. На этом диалог закрывается».