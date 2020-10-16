Налоговики требуют 6-НДФЛ по фирмам-нулевкам. Сдать или не сдать?

Налоговики требуют сдавать 6-НДФЛ по фирмам-нулевкам. В противном случае блокируют счета. Стоит им дать, что хотят, или писать объяснения, что они правы?

Мнения разделились в «Красном уголке бухгалтера».

«У налоговой новая фишка — рассылают письма и блокируют счета фирмам, не сдавшим 6-НДФЛ... Все бы хорошо, но фирмы-нулевки и обязанности сдавать 6-НДФЛ у них нет. Дама в налоговой пыталась мне рассказать, что если фирма есть, то она должна работать и начислять зарплату и платить налоги. Говорю, а где в ГК или НК это написано? Ситуации разные, люди по разным причинам прекращают или приостанавливают деятельность, с какого перепугу счета блокируют?».

В комментариях уточнили, что это 17, 22 и 23 инспекции. Правда, город не указан, скорее всего столица.

Вот что еще пишут в комментариях:

«Поэтому я их всегда сдаю по нулёвкам, хоть тут и ржали некоторые. Хотя, конечно, возмутительно, но как говорится — кто в армии служил, тот в цирке не смеётся».

И правда, смысл лишние бумажки плодить? Хотя, с бумагой у налоговиков проблемы, как выяснилось.

Автор поста, кстати, того же мнения про бумажки:

«А почему НДПИ тогда не сдаёте? Или ещё что-нибудь такое же забористое? Ну так же проще? Нарисовал нулевку и свободен...».

Кто-то на это отвечает, что тут лицензия нужна:

«На НДПИ нужно обоснование, лицензии. Раньше до 6-НДФЛ писали письма, что ЗП не начислили, НДФЛ нет. Сейчас нулевку».

А вот другой случай, из ИФНС № 18:

«Из 18-й перл, заблокировали счёт компании зарегистрированной 20.12.19 за то, что не сдали НДС за 4 квартал 19 года. . Звоню, уточняю как же так, все данные в отчёте за первый квартал отражены, столько удивления в голосе инспектора — дааааа??? На следующий день разблокировали».

Кто-то считает, что не нужно идти на поводу у налоговиков:

«Раньше писала письма, что ЗП не начислялась и не выплачивалась. Но букву закона никто не отменял. В инструкции написано, что не сдается, если нулевая. Пишите письма».

А кто-то сдает все, что можно по нулевкам:

«Сдаю по нулевкам все, что может быть заполнено нулями или просто быть пустым, в том числе РСВ, 6НДФЛ, 4ФСС, прибыль, НДС -ну их на фиг! Потом замахаешься что-то объяснять тупым. Наложники мне однажды вообще высказались, что каждый понимают НК по своему и они будут делать так, как понимают. Да нате! КУШАЙТЕ))».

Коллеги, а вы как думаете? Стоит дать налоговикам что просят и пусть отстанут? Или дело принципа?