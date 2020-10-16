Декларации по земельному и транспортному налогу отменены. Как ФНС будет проверять уплату этих налогов

С 2021 года для организаций отменяется обязанность по представлению деклараций по транспортному и земельному налогам.

Нововведение коснется почти полумиллиона организаций-плательщиков транспортного и земельного налогов, рассказал начальник Управления налогообложения имущества ФНС России Алексей Лащёнов.

Благодаря межведомственному электронному взаимодействию с органами Росреестра, МВД России, гостехнадзора, МЧС России, Росморречфлота, Росавиации, Минпромторга России эти налоговые декларации перестали нести «эксклюзивную», то есть отсутствующую у налоговых органов информацию.

На вопрос как будут выявлять недоимку после отмены налоговых деклараций, Алексей Лащёнов пояснил, что обязанность по уплате авансовых платежей в течение года и общей суммы налога не изменилась. При этом для удобства плательщиков сроки уплаты с 2021 года будут единые: для авансовых платежей — не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, для уплаты итоговой суммы налога — не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

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Кроме того, с 2021 года организациям налоговые органы будут направлять специальные сообщения. В них будет отражаться расчет налоговых платежей (в т.ч. объекты налогообложения, ставка налога, налоговая база, льготы и итоговая сумма). Сообщение будет передаваться в электронной форме по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика, а если это невозможно, то заказным письмом.

Организация вправе в течение 10 дней со дня получения сообщения представить пояснения и (или) документы, подтверждающие правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты налога, обоснованность применения пониженных налоговых ставок и льгот. Если налоговый орган выявит, что сумма исчисленного превышает сумму уплаченного налога, то организации направят требование об уплате недостающей суммы.