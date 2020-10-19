Смена юрадреса в пределах ИФНС, сменился ОКТМО. Как быть с уплатой УСН?

При смене юрадреса в пределах одной территориальной налоговой инспекции меняется ОКТМО. Как быть с УСН? Дождаться смены и платить по новому ОКТМО (с пенями), или платить сейчас а потом морочиться с перезачетом?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера»

«Возник вот такой вопрос. Меняем юрадрес. ИФНС остаётся та же, ОКТМО другой. Как лучше поступить с уплатой УСН, дождаться смены адреса и попасть на пени или заплатить и потом перезачитвать, т.к. декларация будет уже на новый ОКТМО?».

Вот что пишут в комментариях:

«Налог платится по тому ОКТМО, по которому он начислен в отчете».

Кто-то делится своим случаем:

«В мае прошла этот квест. Только у меня оплата была на старый ОКТМО (20.04), а декларацию на прибыль мы сдали по новому ОКТМО 13.05 (нерабочие дни были). Фед. бюджет налоговая все сама перекрыла, а рег. бюджет — нет, прислали требование о неуплате, я им расписала, что на момент платежа был старый ОКТМО, прислали письмо об уточнении платежа на новый ОКТМО и перекрыли суммы».

Кто-то говорит, что потом с перезачетом проблемы:

«Есть аналогичный пример в такой же ситуации. Платеж по прибыли полгода не могли перенести с одного на другой ОКТМО».

Коллеги, а вы что думаете? Морочиться с перезачетом или платить с пенями? Как проще?

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