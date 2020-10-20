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На соцдоплаты пенсионерам из 12 регионов государство выделит 903 млн. рублей

Более 903 млн рублей будет направлено на региональные социальные доплаты (РСД) неработающим пенсионерам.

Соответствующее Распоряжение Правительства № 2692-р от 17.10.2020 опубликовано сегодня.

Финансирование получат 12 регионов, в которых увеличилось число получателей таких доплат:

  • Республика Коми;
  • Ханты-Мансийский АО;
  • Еврейский АО;
  • Забайкальский край;
  • Амурская область;
  • Иркутская область;
  • Калининградская область;
  • Мурманская область;
  • Новосибирская область;
  • Псковская область;
  • Смоленская область;
  • город Санкт-Петербург.

Напомним, РСД получают неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП), установленного в регионе для таких граждан.

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