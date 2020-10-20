На соцдоплаты пенсионерам из 12 регионов государство выделит 903 млн. рублей

Более 903 млн рублей будет направлено на региональные социальные доплаты (РСД) неработающим пенсионерам.
Соответствующее Распоряжение Правительства № 2692-р от 17.10.2020 опубликовано сегодня.
Финансирование получат 12 регионов, в которых увеличилось число получателей таких доплат:
- Республика Коми;
- Ханты-Мансийский АО;
- Еврейский АО;
- Забайкальский край;
- Амурская область;
- Иркутская область;
- Калининградская область;
- Мурманская область;
- Новосибирская область;
- Псковская область;
- Смоленская область;
- город Санкт-Петербург.
Напомним, РСД получают неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП), установленного в регионе для таких граждан.
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