Дистанционный работник может посещать офис, но работать там ему нельзя

В трудовом договоре с дистанционным работником прописано, что он может работать из любой точки Москвы.

Так как точное место дислокации сотрудника не установлено, то в принципе он мог бы при желании иногда работать и на территории работодателя — в офисе, который также находится в Москве. В трудовом договоре прописано, что работодатель не возражает, чтобы сотрудник имел возможность осуществления трудовой функции в указанном офисе.

Есть желание работать в офисе — приходи, работай. Хочешь работать из дома или из квартиры родственников — работой там.

Возможность воспользоваться офисом работодателя, расположенным в г. Москва, является лишь предложением работодателя, которым работник, выполняющий дистанционную работу в г. Москва, может воспользоваться, а может и не воспользоваться.

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Правомерность такого положения дел попросили оценить Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф».

Там ответили, что данные формулировки будут правомерны в том случае, если работники будут посещать офис работодателя по любым причинам, кроме выполнения определенной трудовым договором трудовой функции.

По общим правилам, нормами действующего законодательства не предусмотрено одновременное выполнение работы в офисе и дистанционно.

Работа в офисе и дистанционная работа должны быть оформлены отдельными трудовым договорами.

Таким образом можно прийти в офис чтобы пообщаться с коллегами на нерабочие темы, попить чай с печеньем, но ни в коем случае нельзя там работать, так как это будет нарушением норм ТК.