Налоговики требуют пояснить снижение зарплаты из-за указанных в прошлом отчете суточных. Как отписаться?

Требование от налоговиков о снижении зарплаты. В прошлом отчете были включены суточные, в этом — нет. Что им ответить?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Помогите, пожалуйста, ответить ИФНС. Пришло требование о пояснении снижения ЗП. Снижения не было, просто в прошлый отчёт РСВ включили суточные, не облагаемые СВ (не надо было конечно), теперь как обьяснить, что ЗП не менялась?🤷‍♀️ И в принципе, наверное не нужно в будущем показывать в РСВ такие суммы?».

В комментариях на это отвечают:

«Пояснения пишите в три предложения, что суточные отразили и все. Тем более что сама ФНС писала, что их надо отражать».

Собственно, все остальные комментарии об этом же — дайте разъяснения, что это были суточные. И корректировку:

«Корректировку дать за прошедший период по суточным».

А вообще, такое рассылают не люди, это робот.