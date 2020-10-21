Сотрудник хочет уволиться, будучи в отпуске. Как с ним быть?

Сотрудник, будучи в отпуске, написал заявление на увольнение по собственному желанию. Как тут быть, увольнять вовремя отпуска, или дожидаться конца отпуска, и потом увольнять?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Сотрудник написал заявление об увольнении по собственному желанию во время отпуска. Срок предупреждения истекает завтра, а отпуск длится ещё 3 дня. Правильно я понимаю, что дата увольнения завтра, а не 25-го? Отпускные пересчитываем? Отпуск не авансом там ещё есть остатки».

Вот что в комментариях пишут:

«Он должен предупредить не позднее 2 недель, а с какого числа он написал в заявлении? До выдачи трудовой вроде бы не увольняют? Я бы уволила после отпуска сразу».

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Автор пишет, в какой момент он заявление написал:

«Отпуск был 28 дней. Предупредил во время отпуска, 14 дней прошло — завтра 14, но отпуск до 25-го».

Кто-то советует убедить сотрудника дотерпеть до конца отпуска, а потом увольняться:

«Попросите его переписать заявление на последний день отпуска, мотивируя тем, что ему придется вернуть излишне начисленные отпускные за 10 дней. Согласится и вам легче. До 25-го все оформите. А если нет — уволите завтра. И пересчитаете отпускные. Ну и пусть возвращает деньги».

А кто-то дополняет про компенсацию:

«Если отпуск не полностью перекрывает все, что не отгуляно, придется еще начислить компенсацию за неиспользованный при увольнении».

А вот более обстоятельный комментарий:

«Увольняйте датой в заявлении, если отпуск ещё не закончился, то отзывайте из отпуска и пересчитывайте, разницу учтите в расчете. Если работник написал меньше чем за 14 дней, то это по соглашению сторон, те если работодатель не возражает. Если возражает, то пошлите уведомление что возражаете. А так — желание работника вполне законно. Пересчёт, расчет, справки и трудовая в последний день работы, даже если он в отпуске в этот день».

Коллеги, а вы что думаете?