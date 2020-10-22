❗ Уточнили перечень доходов для применения ставки НДФЛ 15 %

Накануне в первом чтении был принят законопроект о введении прогрессивного НДФЛ с 2021 года.

Вместе с тем уже готовы некоторые поправки ко второму чтению. Уточнят перечень доходов, подпадающий под повышенный НДФЛ в 15 %.

Основной принцип законопроекта — применение повышенной ставки НДФЛ к периодическим и активным доходам свыше 5 млн рублей, связанным непосредственно с трудов­ой деятельностью людей (включая зарплату и дивиденды), и исключение из базы расчета нерегулярных доходов. Об этом сообщает Минфин.

Предлагается не распространять повышенную ставку на доходы от продажи любого личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг) и страховым выплатам.

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Считаем обоснованным применение такого подхода, когда НДФЛ повышается для периодических выплат, при этом мера не затрагивает большинство нерегулярных доходов и разовых выплат, заявили в Минфине.

В противном случае повышенный налог пришлось бы в том числе платить людям с невысоким уровнем доходов, что в целом противоречит концепции введения новой ставки налогообложения и принципу социальной справедливости.

Например, пришлось бы применять ставку НДФЛ 15% даже в тех случаях, когда годовой заработок человека по месту работы далек от порога в 5 млн, но при суммировании с разовым доходом от продажи имущества он его превысил. Очевидно, что применять в таких случаях новую повышенную ставку было бы несправедливо, так как человек получает соответствующий уровень доходов не на постоянной основе.

Напомним, что новой ставкой будет облагаться исключительно та часть доходов, которая превышает 5 млн рублей в год. При определении параметров повышения ставки исходили из того, чтобы мера затронула лишь незначительную часть населения с высокими доходами. И одновременно не привела к оттоку налоговых резидентов — в сравнении с другими странами ставка НДФЛ в России остается более привлекательной, даже с учетом повышения.