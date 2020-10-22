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❗ Уточнили перечень доходов для применения ставки НДФЛ 15 %

Накануне в первом чтении был принят законопроект о введении прогрессивного НДФЛ с 2021 года.

Вместе с тем уже готовы некоторые поправки ко второму чтению. Уточнят перечень доходов, подпадающий под повышенный НДФЛ в 15 %.

Основной принцип законопроекта — применение повышенной ставки НДФЛ к периодическим и активным доходам свыше 5 млн рублей, связанным непосредственно с трудов­ой деятельностью людей (включая зарплату и дивиденды), и исключение из базы расчета нерегулярных доходов. Об этом сообщает Минфин.

Предлагается не распространять повышенную ставку на доходы от продажи любого личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг) и страховым выплатам.

Считаем обоснованным применение такого подхода, когда НДФЛ повышается для периодических выплат, при этом мера не затрагивает большинство нерегулярных доходов и разовых выплат, заявили в Минфине.

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В противном случае повышенный налог пришлось бы в том числе платить людям с невысоким уровнем доходов, что в целом противоречит концепции введения новой ставки налогообложения и принципу социальной справедливости.

Например, пришлось бы применять ставку НДФЛ 15% даже в тех случаях, когда годовой заработок человека по месту работы далек от порога в 5 млн, но при суммировании с разовым доходом от продажи имущества он его превысил. Очевидно, что применять в таких случаях новую повышенную ставку было бы несправедливо, так как человек получает соответствующий уровень доходов не на постоянной основе.

Напомним, что новой ставкой будет облагаться исключительно та часть доходов, которая превышает 5 млн рублей в год. При определении параметров повышения ставки исходили из того, чтобы мера затронула лишь незначительную часть населения с высокими доходами. И одновременно не привела к оттоку налоговых резидентов — в сравнении с другими странами ставка НДФЛ в России остается более привлекательной, даже с учетом повышения.
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В Минфине уверяют, что данная налоговая новация не приведет к увеличению административной нагрузки на граждан, так как налоговые органы самостоятельно будут исчислять сумму налога, которую необходимо доплатить по итогам налогового периода. Процесс администрирования таких доходов будет в высокой степени автоматизирован, предоставление дополнительных налоговых деклараций не потребуется.

Дополнительные поступления в размере 190 млрд рублей от повышения НДФЛ за три года (с 2021 по 2023) будут направлены на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями. Сейчас в Правительстве прорабатывается механизм целевого использования этих средств.

О будущих новациях по НДФЛ, принятых в первом чтении, читайте в авторском блоге фирмы «КАМИН»:

НДФЛ 13 % и 15 %: обзор нового законопроекта

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