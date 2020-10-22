Некто оплатил для компании оформление электронной подписи. Это чья-то благотворительность или мошенничество?

Некто оплатил для компании получение ЭЦП, хотя ей оно без надобности. И теперь оператор настойчиво предлагает ее получить и выслать подтверждающие документы. Дальше ждать подачи корректировок не пойми кем и требования от налоговой, в случае получения ЭЦП?

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«История такова, есть ооошка нулевка, сдаёт отчёты по почте России, тут проявляется представитель компании СБИС, предлагает приобрести программу, мы долго отнекиваемся, окучивает буквально полгода,но без результата для себя. Сегодня от него звонок, типа оплата прошла, просим явиться за ЭЦП. Объясняем, что ничего не платили, но он настойчиво поясняет, что оплата принята,просим прислать платёжный документ. Присылает чек об оплате через оператора банка, где указана ФИО нашего директора, в недоумении пребываем, не платили же. Выясняется, что чек с электронной почты им прислан, но почта не наша, но данные нашей компании. Спрашиваем, кто ЭЦП получал? Говорит, что нет, диалог только по электронной почте, а тут решил набрать сам на наш номер и прояснить ситуацию. Вот и думаем, а может получить ЭЦП в их офисе, может кто решил помощь нам оказать в виде оплаты за нас за ЭЦП? Понятно, что скорее всего мошенники. Может у кого подобные случаи были? Поделитесь мыслями. Мы в недоумении».

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На «Клерке» писали, что за компанию кто-то получал ЭЦП и подавал корректирующие декларации:

В комментариях ЭЦП получать не советуют (как и доки высылать):

«Доки нужны, чтобы легализовать ЭЦП. Не получайте!».

Кто-то прямо говорит, что за них будут :

«Помощь-то окажут, но точно не вам. Кто-то за вас собрался отчеты сдавать».

На вопрос автора, что им делать, рекомендуют писать в прокуратуру.

Еще советуют пойти и получить, и по факту вызывать полицию:

«Идти и получить эту ЭЦП. на месте все выяснить и вызвать полицию по факту мошенничества. Директор точно все отрицает? Не оплачивал?».

Правда, другой комментатор тут же советует не ходить, не светить документы директора.