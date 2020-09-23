Кто-то обнулил компании декларации по НДС. Что делать?

Кто-то сдал за компанию уточненные декларации, и обнулил им ранее сданные по НДС. Что в этой ситуации стоит делать? И кто в этом виноват?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Обнулили „неизвестные“ злоумышленники нам декларации по НДС, используя организации „по доверенности“. Кто-нибудь из побывавших в аналогичной ситуации может рассказать — бодались ли с налоговой по этому поводу, чем закончилось? То, что ноги растут из самой налоговой — понимаем».

Кстати говоря, на «Клерке» писали про «уполномочки», которые подают за налогопоательщиков уточненные декларации. Здесь и здесь. И везде выясняется, что это делается в интересах налоговиков.

А вот что в комментариях пишут:

«Мы сталкивались с отменой декларации. Отменили и вот суд. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 16.07.2020 № Ф06-63193/2020 по делу №А57-19706/2019, ООО „Саратовский молочный комбинат“. Суд округа согласился с выводом суда апелляционной инстанции о том, что в отсутствие законодательно закреплённого запрета на отзыв ранее поданных деклараций, поданные уточнённые налоговые декларации, отозванные обществом в связи с их подачей по технической ошибке, не могли служить основанием для проведения инспекцией камеральной налоговой проверки данных деклараций и вынесения соответствующего решения».

Вот еще пишут:

«Сталкивались много раз. Вели переговоры с налоговой. Потом сдавали корректировки с номером следующим по порядку после обнулевки».

А тут решили проблему вот как:

«Мы уведомляли налоговую о том что заявили в полицию на злоумышленников, мошенничество и т.д., в итоге все просто убрали».

На вопрос, действительно ли подавали, отвечают:

«Да, но организация зарегистрирована в одном регионе, а деятельность ведет в другом, пока полиция устраивала допросы, пока нас допрашивали и выясняли в полиции, налоговая якобы разобрались сами».

И потом:

«Сейчас похожая ситуация по УСН, организация участвовала в крупных торгах, заказчик — бюджет. Во время торгов узнаем о немаленькой задолженности по налогам, с торгов естественно вылетели, при сверке с налоговой обнаружена корректировка УСН, мы не подавали, выясняем».

И наконец:

«Была такая же ситуация. Бодались. Подали заявления в полицию, в УФНС, в ИФНС. Хай подняли на весь мир! Налоговая умоляла сдать ещё одну декларацию, но мы долго стояли на своём, отказываясь принимать чужую уточнёнку. Но в конце концов внемли просьбам налоговой и сдали. Но со всех сторон обложились письмами, полностью описывающими ситуацию и опровергающими нашу принадлежность к первой уточнёнке. И всё было очень похоже на происки налоговой!»