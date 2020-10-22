Налоговикам не нравится, что компания на ОСНО. И хотят неправильные декларации

Компания на ОСНО, деятельность не велась, но было движение по счету. Инспектор требует ЕУД вместо деклараций по НДС и прибыли, и вообще наезжает, мол, почему вы не на УСН.

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«ООО на на общем режиме действует с февраля 20 года. В штате только гендиректор. В связи с пандемией деятельность не велась. За 1 кв. и полугодие сдали: РСВ, 4-ФСС, 6-НДФЛ, НДС, прибыль и ежемесячно СЗВ-М. Инспектор ФНС утверждает, что надо было сдавать ЕУД и вообще надо было выбрать УСН. Может быть у кого-нибудь была такая ситуация».

Если движения по счетам и кассе не было, нужно было сдавать ЕУД (единая упрощенныя декларация). Если было — НДС и прибыль.

То же самое и в комментариях написали:

«ЕУД сдаётся если не было движений по р/с вообще, не было актов, приходов и т.д. Если вы изначально не перешли на УСНО, то это ваш выбор, ведь никто не мог предугадать пандемию».

Автор пишет, что движения были:

«Движения по банку были в конце сентября. Учредитель внес взнос в уставный капитал, банк снял комиссию и абонентскую плату».

Далее комментариях поинтересовались, при чем тут инспектор:

«Не очень понимаю, откуда в этой истории взялся инспектор ФНС».

Автор объясняет, откуда:

«За 1 квартал направили нулевки по почте, отчет затерялся. С полугодием все в порядке. Пришлось идти к ним и доказывать, что отчет был сдан вовремя. Вот тогда инспектор начала наезжать: не ту систему выбрали, не те отчеты сдаете».

Ну отчеты, как выяснилось, те. А с системой налогообложения как-то не его, мягко говоря, дело.

Такого же мнения придерживаются и другие комментаторы, вот одно из них:

«А не ее дело указывать бизнесу, как работать. Будет у нее свой бизнес — вот там пусть и куролесит. Сдали вы все отчеты на бумаге? Отвали! По банку могут вспомнить и вдогонку задним числом комиссию провести. Так что лучше полный комплект, но по нулям».

Ну и совет напоследок по поводу того, что подавать:

«Скажите „спасибо за заботу, впредь буду умнее“ и продолжаем сдавать полный комплект 😉 Если сдаете ЕУД если потом какое движения было, то всё: отчёты не сданы, штрафы. С полным комплектом нет такой опасности и даже если гендир вспомнил „ой, а я там полгода назад ж/д состав нефти случайно загнал по пьяни и забыл“, то только пени, а с ЕУД — ещё и штрафы».

Вообще, странное поведение инспектора, мягко говоря.