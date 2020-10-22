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Бухгалтеры жалуются на рассылки от одного издания. Не будем показывать пальцем, но это Главбух

Бухгалтеры жалуются на рассылки от одного издания для бухгалтеров. Особенно на то, что предлагают сервис для компании, уже два года не существующей.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера» с хештегом #Главбух.

«Допускаю, что вам трудно — сейчас многие не в лучшей форме:

  • Автоматически удалять бесчисленные рассылки я уже научилась;
  • Не обращаю внимание на то, что ко мне обращаются не моим именем — в данном случае, вообще не важно;
  • Перепроверять статьи на других ресурсах — вошло в привычку;
  • Удивило, что уже два месяца просят обратить внимание на вложенный счёт — продление подписки, который три месяца, как продлён (!)
  • Но вот что меня вдохновило на данный пост: настойчиво предлагать сервис по 53-му Постановлению Пленума ВАС РФ компании, которая ДВА ГОДА как ликвидирована — это, по моему мнению, чересчур.

Однако, ни в одном договоре не указана ответственность за предоставленные комментарии/разъяснения...».

Вот что в комментариях написали:

«Если хоть раз попался им в сети, то уже видимо никогда не отвяжутся. И почте папка спам забита письмами и в телефоне в черном списке».

Кому-то удалось отписаться:

«Я отбилась:-) Но как они раздражали...».

Кстати, в рассылках должна быть кнопка или ссылка «отписаться». Или да, стоит помечать как «спам».

Не так давно на «Клерке» уже писали об одном издании, что на него жаловались. Да и много раз до этого.

Коллеги, а вас часто рассылками достают?

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