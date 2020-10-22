Известного бизнесмена Быкова отпустили под домашний арест. И вновь задержали по другому делу

Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, задержанного 7 мая по подозрению в организации убийств еще в 90-е отпустили под домашний арест. И вновь задержали по другому делу.
Об этом пишут «ТАСС» со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.
«Да, задержан, по какому-то другому уголовному делу», — сказал источник издания.
О его задержании 7 мая писали на «Клерке».
В 2020 году истекает запрет на его участие в выборах, длившийся 15 лет. Судя по его популярности в регионе, участвовать в выборах ему точно постараются не дать.