Известного бизнесмена Быкова отпустили под домашний арест. И вновь задержали по другому делу

Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, задержанного 7 мая по подозрению в организации убийств еще в 90-е отпустили под домашний арест. И вновь задержали по другому делу.

Об этом пишут «ТАСС» со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.

«Да, задержан, по какому-то другому уголовному делу», — сказал источник издания.

О его задержании 7 мая писали на «Клерке».

В 2020 году истекает запрет на его участие в выборах, длившийся 15 лет. Судя по его популярности в регионе, участвовать в выборах ему точно постараются не дать.