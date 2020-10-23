ФНС опубликовала новые коды налоговых льгот для указания в декларациях

ФНС сообщила о кодах налоговых льгот для налоговых деклараций по налогу на имущество, транспортному и земельному налогу для субъектов малого и среднего предпринимательства, освобожденных от уплаты этих налогов.

Льготы были предоставлены некоторым субъектам МСП из-за пандемии коронавируса. И их надо будет отразить в декларации.

Несмотря на то, что с 2021 года декларации по земельному и транспортному налогу не сдаются, в течение 2020 года ликвидируемые и реорганизуемые организации их предоставляют, поэтому им могут эти коды потребоваться.