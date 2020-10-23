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ФНС опубликовала новые коды налоговых льгот для указания в декларациях

ФНС сообщила о кодах налоговых льгот для налоговых деклараций по налогу на имущество, транспортному и земельному налогу для субъектов малого и среднего предпринимательства, освобожденных от уплаты этих налогов.

Льготы были предоставлены некоторым субъектам МСП из-за пандемии коронавируса. И их надо будет отразить в декларации.

Несмотря на то, что с 2021 года декларации по земельному и транспортному налогу  не сдаются, в течение 2020 года ликвидируемые и реорганизуемые организации их предоставляют, поэтому им могут эти коды потребоваться.

Транспортный налог

Земельный налог

Налог на имущество организаций

Категории налогоплательщиков

10201

3021501

2010501

Организации, включенные в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в связи с созданием в период с 1 декабря 2018 года по 29 февраля 2020 года или на основании налоговой отчетности за 2018 год в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации.

10202

3021502

2010502

Организации, включенные в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которые с 2017 года являются получателями грантов Президента Российской Федерации (по результатам конкурсов, проведенных Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества), получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых федеральными органами исполнительной власти, получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, исполнителями общественно полезных услуг, поставщиками социальных услуг, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

10203

3021503

2010503

Некоммерческие организации, включенные в реестр некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, ведение которого осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

10204

3021504

2010504

Централизованные религиозные организации, религиозные организации, входящие в структуру централизованных религиозных организаций, социально ориентированные некоммерческие организации, учредителями которых являются централизованные религиозные организации или религиозные организации, входящие в структуру централизованных религиозных организаций.

10205

3021505

2010505

Организации, включенные в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в связи с созданием в период с 1 декабря 2018 года по 29 февраля 2020 года или на основании налоговой отчетности за 2018 год в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, - в части налога и авансовых платежей по налогу за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года и в части установленной законом субъекта Российской Федерации (нормативным правовым актов представительного органа муниципального образования) налоговой льготы в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет.

10206

3021506

2010506

Организации, включенные в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которые с 2017 года являются получателями грантов Президента Российской Федерации (по результатам конкурсов, проведенных Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества), получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых федеральными органами исполнительной власти, получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, исполнителями общественно полезных услуг, поставщиками социальных услуг, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, - в части налога и авансовых платежей по налогу за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года и в части установленной законом субъекта Российской Федерации (нормативным правовым актов представительного органа муниципального образования) налоговой льготы в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет.

10207

3021507

2010507

Некоммерческие организации, включенные в реестр некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, ведение которого осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, - в части налога и авансовых платежей по налогу за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года и в части установленной законом субъекта Российской Федерации (нормативным правовым актов представительного органа муниципального образования) налоговой льготы в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет.

10208

3021508

2010508

Централизованные религиозные организации, религиозные организации, входящие в структуру централизованных религиозных организаций, социально ориентированные некоммерческие организации, учредителями которых являются централизованные религиозные организации или религиозные организации, входящие в структуру централизованных религиозных организаций, - в части налога и авансовых платежей по налогу за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года и в части установленной законом субъекта Российской Федерации (нормативным правовым актов представительного органа муниципального образования) налоговой льготы в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет.

 

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