ФНС опубликовала новые коды налоговых льгот для указания в декларациях

ФНС сообщила о кодах налоговых льгот для налоговых деклараций по налогу на имущество, транспортному и земельному налогу для субъектов малого и среднего предпринимательства, освобожденных от уплаты этих налогов.
Льготы были предоставлены некоторым субъектам МСП из-за пандемии коронавируса. И их надо будет отразить в декларации.
Несмотря на то, что с 2021 года декларации по земельному и транспортному налогу не сдаются, в течение 2020 года ликвидируемые и реорганизуемые организации их предоставляют, поэтому им могут эти коды потребоваться.
Транспортный налог
Земельный налог
Налог на имущество организаций
Категории налогоплательщиков
10201
3021501
2010501
Организации, включенные в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в связи с созданием в период с 1 декабря 2018 года по 29 февраля 2020 года или на основании налоговой отчетности за 2018 год в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации.
10202
3021502
2010502
Организации, включенные в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которые с 2017 года являются получателями грантов Президента Российской Федерации (по результатам конкурсов, проведенных Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества), получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых федеральными органами исполнительной власти, получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, исполнителями общественно полезных услуг, поставщиками социальных услуг, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
10203
3021503
2010503
Некоммерческие организации, включенные в реестр некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, ведение которого осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
10204
3021504
2010504
Централизованные религиозные организации, религиозные организации, входящие в структуру централизованных религиозных организаций, социально ориентированные некоммерческие организации, учредителями которых являются централизованные религиозные организации или религиозные организации, входящие в структуру централизованных религиозных организаций.
10205
3021505
2010505
Организации, включенные в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в связи с созданием в период с 1 декабря 2018 года по 29 февраля 2020 года или на основании налоговой отчетности за 2018 год в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, - в части налога и авансовых платежей по налогу за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года и в части установленной законом субъекта Российской Федерации (нормативным правовым актов представительного органа муниципального образования) налоговой льготы в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет.
10206
3021506
2010506
Организации, включенные в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которые с 2017 года являются получателями грантов Президента Российской Федерации (по результатам конкурсов, проведенных Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества), получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых федеральными органами исполнительной власти, получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, исполнителями общественно полезных услуг, поставщиками социальных услуг, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, - в части налога и авансовых платежей по налогу за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года и в части установленной законом субъекта Российской Федерации (нормативным правовым актов представительного органа муниципального образования) налоговой льготы в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет.
10207
3021507
2010507
Некоммерческие организации, включенные в реестр некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, ведение которого осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, - в части налога и авансовых платежей по налогу за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года и в части установленной законом субъекта Российской Федерации (нормативным правовым актов представительного органа муниципального образования) налоговой льготы в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет.
10208
3021508
2010508
Централизованные религиозные организации, религиозные организации, входящие в структуру централизованных религиозных организаций, социально ориентированные некоммерческие организации, учредителями которых являются централизованные религиозные организации или религиозные организации, входящие в структуру централизованных религиозных организаций, - в части налога и авансовых платежей по налогу за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года и в части установленной законом субъекта Российской Федерации (нормативным правовым актов представительного органа муниципального образования) налоговой льготы в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет.