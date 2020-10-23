Безработная с удивлением обнаружила, что бывший работодатель продолжает сдавать на нее СЗВ-М

В последнее время участились жалобы граждан на факты мнимого трудоустройства.

Накануне на портале Роструда было опубликовано обращение женщины, которая уволилась 2018 году, а на днях узнала, что бывший работодатель сдает в ПФР отчет, в котором она числится работающей. При этом начисления за нее нулевые.

Но из-за несуществующего факта работы у ныне безработной женщины возникли проблемы с ЦЗН.

Роструд посоветовал женщине найти в ЕГРЮЛ юридический адрес ее бывшего работодателя и направить туда письмо с требованием разъяснений.

Кроме того, установить факт увольнения также может суд.

Напомним, ранее мы уже рассказывали о подобном случае. У мужчины возникла такая же проблема с компанией, в которую он когда-то ходил на собеседование. Неожиданно для себя человек узнал, что он трудоустроен. ЦЗН потребовал от безработного вернуть полученное пособие.

Совет: регулярно проверйте свой ИЛС на сайте ПФР или госуслугах. Там отражается ваш стаж и уплаченные за вас взносы.