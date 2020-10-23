Нужен бухгалтер за 40 тысяч, с небольшим объемом работ в нескольких компаниях. В чем подвох?

Предлагают вакансию бухгалтера в Москве, пишут что объем небольшой, 40 тыс. Но там несколько компаний, и бухгалтеры как-то сомневаются в небольшом объеме и соразмерности работы предлагаемой зарплате.

Вакансию выложили в «Красном уголке бухгалтера».

«Требуется бухгалтер на первичку: компаний несколько, транспорт, стройка, салон красоты, ресторан; объём работы небольшой. Требования: знание 1С, банковских проводок. Знание отчетности в Фонд ПФР, ФСС. Знание счета 60, 62, 90, 50, умение разносить выписку. График работы: пятидневка с 9 до 17.30. Зп от 40000 руб. место работы БЦ Румянцево. м. Румянцево».

В комментариях вакансию «просклоняли»:

«Объем небольшой, а зачем там сидеть с 9 до 17тире30? А если сидеть то что делать? Работать, значит это стоит минимум от 80 тыс. Чтобы вам было приятно и ей не обидно».

Кто-то еще высказал предположение, что там еще и полы мыть припашут:

«Осталось ещё во всем БЦ полы помыть, чтобы не скучать до 17.30. До такой степени свою финансовую и личную безопасность обесценили...».

Ну бухгалтер-то наверное нужен не в единственном лице.

Разумеется, и сумма вознаграждения возмутила:

«Да это и не маленький обьем, и компании разношерстные все, и за 40 тыс.?».

Да и по обязанностям тоже сомневаются:

«Знание отчетности это уже не первичка. Народ на пандемии и высоком уровне безработицы решил сэкономить».

И к предполагаемому объему работ тоже вопросы:

«Вы бы хоть почитали, что написали перед фразой „объём небольшой“. За этот набор зарплата должна быть от 60 тыс., одни ККМ чего стоят».

Кто-то сравнивает с зарплатой дворника:

«Мне кажется, или дворник сейчас в разы больше получает?».

Не больше, но по нормативам примерно столько же.

В общем, не зашла в группе вакансия.