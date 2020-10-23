После заявления от компании о возврате переплаты налоговики пишут, что они ее обнаружили. Нужно снова писать, чтобы вернули?

Налоговики пишут, что обнаружили переплату. После заявления на возврат переплаты от налогоплательщика. Они ее сами вернут, или стоит написать еще письмо?
Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».
«Подскажите, плиз, по сообщению из налоговой. Они прислали сообщение, что обнаружили переплату по налогу на прибыль и дали табличку с какими-то цифрами. Что после этого обычно следует:Вот что пишут в комментариях:
Дело в том, что в августе мы заявляли на возврат переплаты по налогу и в октябре поступила половина от запрашиваемых сумм. А после этого уже пришло уведомление, что они там что-то обнаружили. Дозвониться до исполнителя невозможно, за неделю никто так и не поднял трубку. Окольными путями через другие номера телефонов ничего выяснить не удалось».
- они присывают все указанные суммы,
- они наобум присылают не все указанные суммы,
- они ничего не присылают?
«Они ответили, что нашли переплату, де факто. Результат проверки. А потом вернут то, на что заявление писали».Автор на это спрашивает, нужно ли писать новое заявление:
«А если мое заявление двумя месяцами раньше, чем результат их проверки, то нет смысла ждать и нужно писать новое заявление?».Автору на это ответили с перечислением этапов, как все будет:
«Да. У нас было так:И еще в дополнение пишут, что процесс этот будет сравнительно недолог:
Резюме: Возврат заявленного через 1,5 месяца. Но, только то, на что писали».
- Написали заявление на возврат переплаты.
- Через месяц пришла бумага, ЧТО они обнаружили в результате проверки. В т.ч и нашу заявленную переплату.
- Вернули через неделю.