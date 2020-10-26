Работодателям разрешать включать санаторные путевки в расходы, а отдыхающих работников освободят от НДФЛ

В минувшие выходные в Госдуму внесен правительственный законопроект № 1043391-7, который касается оплаты путевок для работников за счет работодателя.

Проектом предусматривается установление для работодателей права учитывать в составе расходов на оплату труда для целей налога на прибыль расходы, понесенные на оплату услуг по организации санаторно-курортного лечения (включая расходы на проживание и питание), оказываемых в пользу работников (и членов их семей) в рамках договоров, заключенных непосредственно с санаторно-курортными организациями, а также расходы в виде сумм полной или частичной компенсации указанным лицам произведенных ими затрат на оплату услуг по санаторно-курортному лечению (включая расходы на проживание и питание).

Кроме того, проектом предусматривается освобождение от НДФЛ доходов в виде стоимости оплаченных работодателем в пользу работников и членов их семей услуг санаторно-курортных организаций однократно в одном налоговом периоде.