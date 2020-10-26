Налоговики ужесточают проверки по дивидендам. Даже у тех, кто их не платит

Налоговики вызывают на беседу, дабы проверить правомерность выплаты компанией дивидендов. И исключить риски минимизации выплаты страховых взносов. Причем, шлют всем подряд.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Получила Требование. Как думаете забить (рассылка?) или стоит что-то ответить? В обозримом прошлом дивиденды не выплачивали».

Само Требование в прикрепленном файле можно скачать. А вот выдержка из него:

«В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 31 НК вызывает на основании настоящего уведомления в налоговый орган, находящийся по адресу <...>, для дачи пояснений по вопросу: исключения риска минимизации платежей по страховым взносам на суммы „дивиденды“.

В целях подтверждения правомерности выплат с назначением дивиденды при себе иметь:

выписку из устава о порядке выплаты дивидендов;

промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, на основании которой определена чистая прибыль как источник выплаты дивидендов (в случае если решение о распределении прибыли принимается по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) отчетного года);

решения о распределении чистой прибыли между участниками общества;

график выплаты дивидендов.

В связи с особым режимом посещений государственных учреждений и в целях предупреждения возникновения и распространения коронавирусной инфекции уведомляем Вас о возможности представление письменных пояснений (с приложением вышеперечисленных документов) и устранение ошибок путем представления уточненных расчетов (сведений) по ТКС (телекоммуникационный канал связи)».

А вот если дивиденды компания вообще не платила в обозримом прошлом, можно просто отписаться, или нужно вот это все им предоставить?

Рассказывают, что это массовая рассылка, всем подряд, и тем, кто платит их, и кто их не платит.

В комментариях советуют на это отписаться, совсем забивать не рекомендуют:

«Не советовала бы забивать. Так и напишите — мол, явку обеспечить не может в связи с соблюдением антивирусных мероприятий, дивиденды не выплачивали».

Коллеги, а вам подобное приходило? Что отвечали?