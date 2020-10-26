Компания год не сдавала отчетность, хотят реанимировать. Что нужно сдать и к каким штрафам готовиться?

После года не сдачи отчетов компанией-нулевкой собственники хотят ее реанимировать. Что нужно сдать, чего сдавать не нужно, и можно ли сократить возможные штрафы?

Просят подсказать в «Красном уголке бухгалтера».

«Есть ООО на УСН 6%, сотрудник только директор, ЗП не начисляется, компания нулевая. За год не сдавались отчеты, попросили фирму восстановить. Баланс за 2019, УСН, среднесписочная, 6-НДФЛ мнения разнятся, но все равно отправлю, 4-ФСС, РСВ. Посоветуйте, что делать с СЗВ-М? Сдать за предыдущие месяцы или начать с текущего квартала? Конечно, хочется как можно меньше штрафов».

Удивительно, что за год бездействия налоговая не приняла решение о принудительном исключении ООО из ЕГРЮЛ как недействующего. Пожалуй, стоит в выписку им заглянуть в свежую, нет ли такой пометки. Если отчетность вообще не сдавалась, даже нулевая, штрафы за ее несдачу точно будут.

В комментариях первым делом спросили, к каким штрафам готово руководство. Автор пишет, что в целом ко всем, но вдруг удастся сэкономить.

Советуют начинать с СЗВ-М за текущий квартал. Ну и чтобы готовились, что ПФР будет дергать:

«Подозреваю, что ПФР таки выкатит штраф за не сданные СЗВ-М. Но смотрите, чтобы вас потом не „пинали“, что вот это не сдали и вот то еще. Можно, конечно, начать СЗВ-М с текущего квартала. И кстати, если они реанимируют фирму, то, может, и зарплату директору будут начислять, ну хоть минималку?».

Про зарплату директору автор пишет, что пока вряд ли, денег там нет от слова совсем.

Еще не советуют сдавать 6-НДФЛ:

«6-НДФЛ не надо сдавать, это лишние штрафы. Ещё 4-ФСС съездите сами в ФСС, достаточно только год сдать (без промежуточных) и за 2020 только 9 мес., По крайней мере, ФСС сами предлагали мне так поступить. А директора примите сейчас на работу (СЗВ-ТД) и с текущего момента сдавайте СЗВ-М, соотв. и стаж за 2020 год сдайте с текущего момента. Будет требование какое-то из ПФ, так и так со штрафами, нет — забыть. А РСВ за тот период без 3 раздела отправьте, 3 раздел только с текущего квартала покажите».

По поводу 6-НДФЛ рекомендуют смотреть в НК:

«Стопроцентно верное мнение в НК — нет налогового агента, нет и отчетности, которую он сдает. А подставлять фирму под лишние штрафы за отчет, который и сдавать-то не обязаны совершенно неправильно».

По поводу 6-НДФЛ еще пишут о штрафах по 1000 рублей за каждый месяц просрочки.