За компанию оплатили и уже получили в другом городе электронную подпись. Якобы, пришел директор и показал паспорт

На компанию некто оплатил электронную подпись, хотя сама компания ее не заказывала, и вообще она нулевка. Выяснилось, что ее уже получили в другом городе.

Историю из «Красного уголка бухгалтера» на «Клерке» недавно писали.

Вкратце, суть там была в том, что компания-нулевка, вся отчетность сдана. И тут от одного оператора ЭДО начинают настойчиво сообщать, что на эту компанию некто оплатил выпуск электронной подписи.

А вот продолжение истории:

«Круги ада наши ещё не окончены. Оказывается наш сертификат ЭЦП получен в г. Сочи в удостоверяющем центре Профименеждер компанией ООО Айсберг Юг».

В комментариях спрашивают:

«Т.е. этот УЦ признает, что выдал ЭЦП вашего директора какой-то левой фирме?».

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На это автор пишет, что да, признают. Так там еще и якобы паспорт директора предъявили:

«Да, признает, что была выдана, причём типа и паспорт директора предъявлен был. Причём номер телефона дали, правда номер не отвечает».

По-хорошему, в полицию пора писать. Автор пишет, куда уже написали:

«В результате написали заявление на отзыв сертификата, в ИФНСзаявление написали и осталось ещё заявление в прокуратуру подать».

А вот что советуют сделать в СБИС:

«В СБИС посоветовали паспорт директора поменять, типа такие мошенические действия сплошь и рядом».

Интересно, а на каком основании ему его поменяют? Разве что «потеряет».

Кстати, удостоверяющие центры лицензирует ФСБ. Может, стоит туда пожаловаться?