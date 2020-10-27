Налоговики вызывают на допрос из-за разрыва по НДС. Они таможенные декларации не видят, по которым налог зачли

Пришла повестка от налоговиков, гендира вызывают на допрос. И не по убыткам, как сейчас водится, а по разрывам НДС. Дескать, зачли НДС по ГТД, которые ИФНС то ли видит, то ли нет, но в любом случае вызывают.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера»,

«Получили от ИФНС повестку — допрос Гендира. По моим предположениям — по убыткам. Но сегодня дозвонилась... Разговор будет про НДС!!!! У нас — огромнейший разрыв в 3 и 4 квартале 2019 и 1 и 2 квартале 2020. Ну про сроки — вообще молчим... Фирма — белая и пушистая. А разрыв — в том, что зачли НДС по ГТД-шкам. И в Книге покупок они видят ГТД-шки. И в Декларации суммы — отражены где надо! Вопрос: „А вы во всех книгах покупок указывали номера ГТД“? Ответ: „А вы сейчас видите номер?“ Инспектор видит номер! Но всё же желает видеть нас на допросе...🤓».

Вот что пишут в комментариях:

«Так сходите. Не вижу повода переживать. Познакомитесь 🎯🙃».

Автор пишет что не переживает, но времени жалко:

«Да я не переживаю. Времени жалко... И приглашение — на пятницу 🤦‍♀️- вторая половина дня...».

На это пишут, что отпустят побыстрее:

«Значит, отпустят побыстрее. Меня почти четыре часа допрашивали, когда с утра вызывали».

А еще рекомендуют приходить не ранее 16 часов:

Кто-то спрашивает, в чем тут разрыв.

«Не поняла, в чем разрыв?».

Автор отвечает, что причина в ГТД (грузовая таможенная декларация):

«В зачтенном НДС по ГТДшкам!!».

Все равно не понятно, в чем разрыв:

«Хм. Дак между чем разрыв-то? Какие данные не сходятся? У таможни сейчас обмен с ИФНС напрямую, и ИФНС видят сами все ГТД»

На что автор отвечает, что «в ИФНС 28 — не видят...».

Еще советуют сверку с таможней запросить.

«Все должно сходиться, запросите сверку с таможней. У ИФНС есть прямой доступ к их базе. Все номера должны сходиться. Нет другого варианта!! Все номера должны быть указаны правильно».

На это отвечают, что ничего у налоговой нет, и не хотят чтобы было.

«Ерунда, нет у них ничего, и шевелиться не хотят, достали меня этими нестыковками, я устала бумагу переводить, отправляя копии ГТД. Не отражает таможня и все тут».

Кто-то предлагает не ходить, сославшись на пандемию:

«Я думаю, можно не ходить. Пандемия. Написать и попросить конкретный запрос. А там на него и отвечать».

А еще вот такое мнение, для чего вообще все это налоговики затеяли:

«Как мне кажется, они просто возвращать не хотят. Ведь суммы к возврату? У вас тогда 2 пути: или проходить камералку, которая больше похожа на проверку с предоставлением всех копии актов, счетов-фактур, договоров, приложений. И если они удовлетворятся, будет вам возврат. Или показать НДС к зачёту ровно в сумме начисленного, т.е. засчитывать НДС по ГТД частями до полного зачёта. Тогда к возврату не будет, но и проблем с проверкой тоже не будет. Засчитывать частями в течение 3-х лет можно».

Идти в любом случае стоит, по крайней мере, понять, чего они хотят. Или, сославшись на пандемию, убедить провести беседу по ТКС.