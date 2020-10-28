Компания уплатила штраф 500 рублей из-за СЗВ-М. И 10 тысяч исполнительский сбор приставам

Компания получила штраф от ПФР за не сданный отчет СЗВ-М, 500 рублей. Только из-за того, что довели до пристава, отдали еще и 10 тысяч исполнительского сбора.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Сняли 10 тысяч рублей приставы за свои „услуги“. Штрафанул ПФР за СЗВ-М на 500 руб., у кого такое...».

Странно тут как раз не то, что приставы исполнительский сбор сняли, который минимальный с юрлиц 10 тысяч рублей, а так 7% от суммы долга. Тут скорее вопрос, как сумели такой штраф до приставов довести? А так да, обидно, отдать 500 рублей штрафа и сверху 10 тысяч приставам.

В комментариях поделились подобным случаем:

«Да у нас горе-председатель СНТ не сдавал СЗВ-М, и так по 8 раз сняли, 500 10000...».

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А у кого-то сняли сбор за штраф, который уже был оплачен:

«Было у нас, причем сняли штраф который мы полгода назад уже оплатили. 10 тыс. — это минимальный исполнительский сбор с юрлиц. Мы судились, чтоб вернули».

Дальше пишут, что суд им присудил вернуть, но так никто и не вернул.

А кто-то пишет, что ничего они не вернут:

«Никогда вы не вернёте свои деньги. К приставам что попало, то пропало. Я как физлицо писала во все инстанции за незаконно взысканные 2500 сбора и 500 штрафа. Ни одна инстанция не ответила».

Странная сумма сбора, у «физиков» это 1000 руб. минимальная.

Еще делятся почти пошаговой инструкцией, как и что делать:

«Оспариваю исполнительный сбор второй год в арбитраже. Мне кажется я знаю про это все.😁😁😁 Можно написать старшему судебному приставу ходатайство/заявление с просьбой отменить. Но скорее всего откажут. В 10 дневный срок обжалуем в арбитражном суде. Но по юрлицам отмена не практикуется, максимум снижение размера на 25 процентов».

Пишут, что ничего в этом удивительного, нужно получать почту вовремя: