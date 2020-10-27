Для бесперебойной работы строек хотят попросить разрешение точечно завозить мигрантов

Замглавы Минстроя рассказал, что ведомство хочет попросить у правительства разрешение на точечный ввоз мигрантов из ближнего зарубежья для бесперебойного функционирования строек.

Стасишин уточнил, что министерство собирается в конкретных случаях просить разрешение ввезти определенное число рабочих по списку, если будет видеть, что отток рабочей силы влияет на сроки.

Пока это только предложение, и оно обсуждается с Роспотребнадзором и ФМС, отметил чиновник.

«Это не будет массово, это будет только для больших структурных компаний либо групп компаний из Москвы, области и других крупных городов», — подчеркнул замминистра.

Ранее вице-премьер Хуснуллин заявлял о дефиците рабочей силы на стройках.

А граждан России на стройки уже не пускают? Хотели же безработных в строительстве занять?

По материалам «Интерфакс».