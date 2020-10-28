ФНС дала разъяснения по уплате имущественных налогов за 2019 год

Федеральная налоговая служба на своем официальном сайте дала разъяснения на некоторые вопросы граждан об имущественных налогах за 2019 год.

1 декабря 2020 года – последний день уплаты налогов для физлиц за 2019 год.

Коэффициент десятипроцентного ограничения роста налога на имущество физических лиц не применяется при отсутствии установленных п. 8.1 ст. 408 НК РФ условий:

расчет налога проведен в отношении объектов торгово-офисного назначения, включенных в перечень по п. 7 ст. 378.2 НК РФ (за исключением гаражей и машино-мест, расположенных в таких объектах);

расчет налога проведен за период, предшествующий третьему году применения в субъекте РФ в качестве налоговой базы кадастровой стоимости;

по объекту отсутствует сумма налога, исчисленная исходя из кадастровой стоимости за предыдущий налоговый период (ранее объект принадлежал организации, относится к вновь образованным и т.п.).

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Для прекращения исчисления транспортного налога в отношении автомобиля, уничтоженного в результате ДТП, в налоговый орган целесообразно представить заявление об этом. С заявлением могут быть направлены документы, подтверждающие указанные сведения: свидетельство (акт) об утилизации автомобиля, справка органа госпожнадзора, решение суда и т.п.

Земельный налог

Предусмотренная пп. 2 п. 1 ст. 394 НК РФ налоговая ставка по земельному налогу в размере 1,5 % (по «прочим» землям) может применяться в отношении земельного участка для ИЖС, если имеется документированная информация о его нецелевом использовании в предпринимательской деятельности. Например, по данным органов госземнадзора и муниципального земконтроля, на таком участке фактически расположен магазин, автосервис и т.д.