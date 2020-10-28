ФНС дала разъяснения по уплате имущественных налогов за 2019 год

Федеральная налоговая служба на своем официальном сайте дала разъяснения на некоторые вопросы граждан об имущественных налогах за 2019 год.
1 декабря 2020 года – последний день уплаты налогов для физлиц за 2019 год.Налог на имущество
Коэффициент десятипроцентного ограничения роста налога на имущество физических лиц не применяется при отсутствии установленных п. 8.1 ст. 408 НК РФ условий:
- расчет налога проведен в отношении объектов торгово-офисного назначения, включенных в перечень по п. 7 ст. 378.2 НК РФ (за исключением гаражей и машино-мест, расположенных в таких объектах);
- расчет налога проведен за период, предшествующий третьему году применения в субъекте РФ в качестве налоговой базы кадастровой стоимости;
- по объекту отсутствует сумма налога, исчисленная исходя из кадастровой стоимости за предыдущий налоговый период (ранее объект принадлежал организации, относится к вновь образованным и т.п.).
Для прекращения исчисления транспортного налога в отношении автомобиля, уничтоженного в результате ДТП, в налоговый орган целесообразно представить заявление об этом. С заявлением могут быть направлены документы, подтверждающие указанные сведения: свидетельство (акт) об утилизации автомобиля, справка органа госпожнадзора, решение суда и т.п.
Земельный налог
Предусмотренная пп. 2 п. 1 ст. 394 НК РФ налоговая ставка по земельному налогу в размере 1,5 % (по «прочим» землям) может применяться в отношении земельного участка для ИЖС, если имеется документированная информация о его нецелевом использовании в предпринимательской деятельности. Например, по данным органов госземнадзора и муниципального земконтроля, на таком участке фактически расположен магазин, автосервис и т.д.