Блокировка счета за несданную декларацию по НДС. Инспекторы не видят УСН после смены адреса

Компания после переезда получает блокировку счета из-за несданной декларации по НДС, хотя всю жизнь была на УСН. И такое уже не в первый раз.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Прошу совета. Компания на УСН, юридический адрес меняла дважды, последний раз в 2018 г. Год назад налоговая заблокировала счет за несдачу декларации по НДС. Когда стали разбираться — оказалось, что они в программе не видят информацию о том, что мы на УСН., так как технически эту информацию можно передать только один раз из ИФНС в ИФНС. Сегодня вновь блокировка на том же основании, инспектор опять не видит, что мы на УСН. Сталкивался ли кто с такой проблемой? Как выходили из данной ситуации?».

Как говорится, «никогда такого не было, и вот опять». Вот что в комментариях пишут:

«Надо им предоставить уведомление о переходе на УСН, попросить, чтобы отразили в программе, все норм. Мы через ЛК писали, прикладывали уведомление и больше с этим вопросом нас не мучали..

Автор в ответ пишет, что в прошоую смену адреса точно так же делала:

«Год назад писала письмо, отсылала уведомление, инспектор связывалась с предыдущей налоговой. И сегодня снова та же история...».

Советуют каждый квартал налоговикам писать с подтвердждением, пока сами не отпишутся:

«Каждый квартал дублируйте письмо с уведомлением. Через несколько кварталов они вам ответят, что внесли вас в базу и все хорошо. Или пишите жалобу на налог.ру. Это работает только так, к сожалению».

И, как всегда, действенный инструмент — жалоба.

«Если не хотят работать, то жалобу в управление. Насчёт передать информацию только один раз — это воспалённые фантазии ИФНС».

Интересно, а почему бы систему налогообложения не прописать обязательной для указания в ЕГРЮЛ? И контрагента проверять чуть проще будет, и все видно.