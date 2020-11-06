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Чем чреват для компании работник без оформления?

Работник ушел на пенсию, уволился по соглашению сторон. Но продолжает работать без оформления. Какие последствия могут быть для компании?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Ситуация — ООО на УСН. Сотрудник работал водителем, вышел на пенсию и по обоюдному уволился... Но продолжает работать (без оформления), на него выписывают доверенности, он подписывает накладные, его ФИО и телефон может фигурировать в документах, т.е. как раньше. Я как главбух была категорически против, но никак не могу донести до руководства. Как можно аргументировать? Возможно у кого в практике были налоговые последствия».

Вот что пишут в комментариях:

«Попробуйте донести до руководства, что сейчас расходы на транспортные перевозки очень любит проверять налоговая. Очень часто запрашиваютвсю информацию по рейсу. И вот в вашем случае — это одназначно для налоговой сигнал, что зарплаты серые. Понятно, что стараются идти навстречу работникам, которые хотят и пенсию получать побольше и работать продолжать, но сейчас другое время, контроль усилился и надо риски оценивать».

Обратили внимание на расходы по УСН (если 15%):

«Если УСН с расходами, то снимут расходы по докам подписанным неизвестно кем, то есть не работающим у вас человеком».

А вот то, что неоформленные трудовые отношения, пожалуй, в первую очередь стоит как аргумент рассматривать:

«Признают отношения трудовыми и начислят налоги и взносы, и штрафы. В любом случае неприятные последствия».

А вдруг кто в ГИТ капнет? Те же если придут, пока не найдут нарушения, не уйдут.

Кто-то предложил оформить с ним волонтерский договор. Вот только волонтерство и коммерческая организация суть вещи разные и несовместимые.

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