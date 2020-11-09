Детское пособие с 3 до 7 лет увеличат вдвое, но не для всех. Опубликован проект

В пятницу вечером на федеральном портале опубликовали проект Минтруда с поправками в Указ Президента РФ от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Речь идет о детском пособии на детей от 3 до 7 лет.
Сейчас оно составляет половину прожиточного минимума и платится тем, у кого доход менее прожиточного минимума на члена семьи.
Критерии нуждаемости не слишком щедрые, поэтому многие «пролетают» мимо выплат. Ранее мы рассказывали об этом.
Многие не проходят по доходу на детское пособие с трёх до семи лет. Что возмущает родителейМежду тем недавно Владимир Путин заявил, что пособия надо увеличить.
Так и сделали. В проекте, подготовленном Минтрудом, учтено это предложение Президента.
При определении критерия нуждаемости будет учитываться прожиточный минимум не за 2 квартал прошлого года, как сейчас, а на год обращения за назначением пособия.Более подробно об этих и других изменениях в порядке выплаты детского пособия на дошкольников читайте в нашем материале «Что поменяют в выплатах на детей с 3 до 7 лет: полный обзор нововведений с примерами расчета».
Размер пособия с 2021 года будет увеличен в 2 раза до целого ПМ. Но не для всех.
Кстати, есть некоторые моменты в этом проекте Минтруда, которые вызывают недоумение.
Проект позиционируется как поправки в Указ Президента РФ от 20.03.2020 № 199. Собственно, эти поправки там и содержатся. Однако в преамбуле проекта говорится, что поправки вносятся совершенно в другой Указ Президента – № 606 от 20.03.2020 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».