Детское пособие с 3 до 7 лет увеличат вдвое, но не для всех. Опубликован проект

В пятницу вечером на федеральном портале опубликовали проект Минтруда с поправками в Указ Президента РФ от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Речь идет о детском пособии на детей от 3 до 7 лет.

Сейчас оно составляет половину прожиточного минимума и платится тем, у кого доход менее прожиточного минимума на члена семьи.

Критерии нуждаемости не слишком щедрые, поэтому многие «пролетают» мимо выплат. Ранее мы рассказывали об этом.

Между тем недавно Владимир Путин заявил , что пособия надо увеличить.

Так и сделали. В проекте, подготовленном Минтрудом, учтено это предложение Президента.

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При определении критерия нуждаемости будет учитываться прожиточный минимум не за 2 квартал прошлого года, как сейчас, а на год обращения за назначением пособия. Размер пособия с 2021 года будет увеличен в 2 раза до целого ПМ. Но не для всех.

Кстати, есть некоторые моменты в этом проекте Минтруда, которые вызывают недоумение.

Проект позиционируется как поправки в Указ Президента РФ от 20.03.2020 № 199. Собственно, эти поправки там и содержатся. Однако в преамбуле проекта говорится, что поправки вносятся совершенно в другой Указ Президента – № 606 от 20.03.2020 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».