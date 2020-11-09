Как пояснить налоговикам, почему зарплата сотрудников ниже МРОТ?

Что нужно указать в пояснениях налоговикам по поводу зарплаты сотрудников ниже МРОТ. И какие документы прикладывать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, подскажите, пожалуйста, когда вы пишите пояснения по поводу ЗП ниже МРОТ — вы пишите без указания ФИО работников или с ними. Поясню. У нас есть сотрудник, который по семейным обстоятельствам брал несколько раз отпуск без содержания, соответственно, средняя зарплата за период ниже МРОТ вышла. Когда я пишу пояснение — мне указывать, что из-за ЗП ниже МРОТ из-за Иванова или просто писать, что был сотрудник, который отработал месяц не полностью?».

Вот что пишут в комментариях:

«Я бы написала. И даже заявления и приказы приложила бы. И расчет средней без него отправила».

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Кто-то пишет, что у них с такими требованиями еще кучу всего запрашивают:

«Нам к такому требованию вдогонку писали список документов: штатку, договоры, приказы, график и т.д.».

При этом, если не спрашивают ничего сверх требования, то и давать не стоит:

«Я писала письмо на требование. ФИО не указывала, штатку и другие документы не отправляла. Приняли без проблем. Меньше знают, крепче спят».

А кто-то просто позвонила в налоговую и все выяснила:

«Я звонила в налоговую, требование автоматом выставляет программа. Спросила, что предоставить? Они ответили-ответ на требование и все».

И напоследок, такой совет:

«Отвечайте только на те вопросы, которые вам задают. Вас разве в требовании спрашивают ФИО сотрудника?».

В любом случае, если им мало будет данных, они дополнительно спросят.